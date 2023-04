Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kevin Büchler trifft und trifft: Der Stürmer des SC Weselberg, der schon im Qualifikationsspiel am vergangenen Sonntag in Petersberg drei Tore erzielt hatte, markierte gestern Abend beim 5:0 (4:0) in der 1. Fußball-Verbandspokalrunde gegen den FK Clausen das 1:0 und 2:0.

Büchler traf in dem Duell zweier Bezirksligisten bereits in der ersten und in der 14. Spielminute. Während beim SCW Patrick Huffmann das 3:0 (36.) und Fabian Baumann das 4:0 (44.) nachlegten,