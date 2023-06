Kennel & Schmenger setzt weiter auf die Pirmasenser Produktion. Diese wird schrittweise modernisiert. Den Anfang hat der Damenschuhhersteller in der Montage gemacht. Weitere Bereiche folgen. Auch eine Zertifizierung der Schuhfabrik läuft an.

Moderne Technik, neue Maschinen und Ordnungssysteme, mehr Bewegungsraum im Produktionsbereich: Die komplette Montagefabrik von Kennel & Schmenger ist in den vergangenen Wochen über Pfingsten umgestaltet worden. Aufgeräumter und geordneter sei es nun dort, die Fertigung rationeller geworden, so formuliert es der geschäftsführende Gesellschafter Andreas Klautzsch. Wobei Modernisierung hier nicht Automatisierung bedeute: Handwerkliche Arbeitsschritte seien damit nicht weggefallen. Doch dank der Modernisierung befinde sich nun die Fabrikation nicht nur technisch auf dem neuesten Stand. So wurde etwa auch der elektrische Bereich modernisiert, um den Energieverbrauch zu reduzieren.

Einen Euro-Betrag im höheren sechsstelligen Bereich hat das Unternehmen in diesen Bereich investiert. Weitere Investitionen, etwa in der Stepperei und im Finish-Bereich, werden schrittweise folgen. Denn für Klautzsch ist klar: „Für uns ist der Standort Deutschland sehr wichtig.“ Daran soll weiter festgehalten werden. Unverändert etwa 200 Beschäftige arbeiten am Firmensitz Pirmasens, weitere 350 in Ungarn.

Nach Pandemie wieder aufgeholt

Die Pandemie mit den Geschäftsschließungen hat auch der Hersteller von modischen Damenschuhen im Premiumsegment gespürt. Nach vielen erfolgreichen Jahren gab es infolgedessen deutliche Rückgänge. Doch mittlerweile geht es wieder aufwärts. Sogar schneller als erwartet. 2022 hätten sie schon fast wieder den Umsatz des Vorkrisenjahres 2019 erreicht, sagt Klautzsch; dieser lag bei etwa 50 Millionen Euro.

Das Jahr 2023 werde allerdings anspruchsvoller werden, schränkt der Geschäftsführer ein mit Blick auf zahlreiche Insolvenzen im Textilbereich und im Handel. In der Schuhbranche herrsche allgemein Anspannung, stellt er fest. Ein Vorteil für Kennel & Schmenger sei allerdings, dass sie mit ihrem Angebot im Premium-Segment nicht im breiten Konsumgeschäft, sondern in einer Nische tätig seien. Und sie hätten schon immer ihren eigenen Weg verfolgt, so etwa beim eigenen Ladenkonzept. Etwa 20 Läden unterhält K&S aktuell, überwiegend in Deutschland, aber auch in Österreich und in Luxemburg.

Auch Zertifizierung angestrebt

Im Premium-Segment hätten sie sich inzwischen etabliert, sagt Klautzsch. Nun stellten sie sich so auf, dass sie künftig ebenfalls für das Luxus-Segment arbeiten könnten. Dies könnte beispielsweise auch zu einer Lizenzfertigung für eine Luxusmarke führen, was aktuell aber nicht geplant ist. Die Modernisierung der Fertigung eröffnet jedenfalls weitere Möglichkeiten. Dazu soll ebenfalls die bis 2024 angestrebte ISO-Zertifizierung der Schuhfabrik beitragen, die das Unternehmen nun in Angriff nimmt. Dies betrifft sowohl Qualitäts- als auch Umweltmanagement. Ziel sei es, unterstreicht Klautzsch, das Unternehmen insgesamt auf den modernsten Stand zu bringen.

Das Unternehmen

Die Pirmasenser Kennel & Schmenger Schuhmanufaktur GmbH gibt es seit 1918. Der Familienbetrieb hat sich spezialisiert auf moderne Damenschuhe im Premium-Segment, darunter sportive Edel-Sneaker. Die Schuhe werden mittlerweile weltweit verkauft. Produziert werden sie nach wie vor am Firmensitz Pirmasens, wo etwa 200 Menschen arbeiten, sowie in eigenen ungarischen Produktionen. K&S unterhält 20 eigene Läden.