Ein Kellerbrand sorgte am Montagnachmittag zur Hauptverkehrszeit für eine Sperrung der Kaiserstraße und einem größeren Feuerwehreinsatz.

Gegen 16 Uhr war das Feuer in dem Eckhaus von Kaiser- und Kirchbergstraße gemeldet worden, das zu einer großen Rauchentwicklung im Gebäude führte. Die Feuerwehr musste mit schweren Atemschutzgeräten das Haus nach Bewohnern absuchen. Laut Simon Tigges, dem Brand- und Katastrophenschutzinspekteur, war in einem Kellerraum ein Holzschrank mit Papier in Brand geraten. Ein Bewohner konnte über das Treppenhaus gerettet werden. Andere Bewohner hatten sich selbst in Sicherheit gebracht, auch wenn das in einem Fall so schnell passierte, dass die Bewohnerin keine Schuhe anziehen konnte und barfuß auf der Kaiserstraße wartete, ob sie wieder ins Haus zurückdarf. Außerdem konnten die Wehrmänner in einem der oberen Geschosse noch eine Katze nach draußen bringen. Mit einer Drehleiter wurden die oberen Stockwerke nach weiteren Bewohnern abgesucht. Ein Schulungsraum der Johanniter im Erdgeschoss war zum Brandzeitpunkt geschlossen.

Schaulustige geduscht

Unter Atemschutz gingen Wehrleute im Keller an die Bekämpfung des Feuers. Aus allen Kellerfenstern drang der Qualm – und später dann aus einem Fenster auch der Wasserstrahl der Feuerwehr. 25 Wehrleute waren mit neun Fahrzeugen im Einsatz. Zur Brandursache konnte Tigges am Montag noch nichts sagen. Der Qualm sei immer noch zu dicht, um etwas zu erkennen, so Tigges. In einem Nachbarhaus musste die Wehr ebenfalls Entrauchungsgeräte zum Einsatz bringen, da wegen offener Fenster viel Qualm eingedrungen war.

Kurioses Detail am Rande: Während Feuerwehrmänner einen Hydranten einsatzbereit machten, hatte sich ein Pulk Schaulustiger zu sehr genähert. Als sich eine Wasserfontäne beim Anschluss über die Straße ergoss, wurden einige Schaulustigen klatschnass.