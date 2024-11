Zu dem Brand am Montag, 28. Oktober, in der Kaiserstraße laufen noch die Ermittlungen der Kriminalpolizei. Eine Brandursache konnte nicht gefunden werden, wie Thomas Krämer von der Polizeidirektion Pirmasens auf Anfrage mitteilte. Beamte der Kripo waren laut Anwohnern vor Ort. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden. „Zur Klärung der Brandursache wird in jede Richtung ermittelt“, sagt Krämer, der wegen der laufenden Ermittlungen keine weiteren Auskünfte geben wollte. Bei dem Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Ecke von Kaiser- zur Kirchbergstraße war es zu starker Rauchentwicklung gekommen. Alle Bewohner mussten evakuiert werden. Laut Feuerwehr hatte ein Holzschrank mit Papier gebrannt.