Nach dem großen Kellerbrand auf der Husterhöhe vom Dienstag kann die Pirmasenser Polizei inzwischen den Schaden beziffern: Sie geht von 100.000 Euro aus. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Wie berichtet, war im Serverraum eines viergeschossigen Bürogebäudes in der Delaware-Avenue am Dienstag gegen 10.45 Uhr ein Brand ausgebrochen. Da der Raum mit Computertechnik im Keller verschlossen, war, geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 40 Personen im Einsatz und konnte den Brand laut Polizei schnell löschen. Zusätzlich waren auch der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen sowie die Werksfeuerwehr der Firma Profine vor Ort.