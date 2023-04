Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit Dienstag laufen die Arbeiten zur Verfüllung der bisher unbekannten Keller unter der Hauptstraße. Arbeiter von Jakob Theisinger haben die Gewölbe geöffnet, die zum früheren Kaufhaus Moster gehörten. Über den Ursprung eines der Kellergewölbe herrscht weiter Unklarheit.

Baufällig sehen die Kellerräume keinesfalls aus, wie am Dienstag bei einem Rundgang in der Unterwelt der Hauptstraße zu sehen war. Nur nass war es in einem der Keller,