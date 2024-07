Ab Freitagabend wird ab 21.30 Uhr der Zugverkehr zwischen Kaiserslautern und Pirmasens sowie Pirmasens und Zweibrücken eingestellt. Auch die Strecke Landau – Pirmasens ist betroffen, da der letzte Zug ab Landau um 20.41 Uhr entfällt. DB Regio habe für die ausfallenden Züge rund um Pirmasens Busse bestellt, das Verkehren sei aber seitens der Busunternehmen noch nicht bestätigt. Die Deutsche Bahn gab bekannt, dass die Unterbrechung des Betriebs aufgrund einer Unterbesetzung im Stellwerk erfolgt. Der Zugverkehr soll am Samstag ab 6 Uhr wieder aufgenommen werden.

Aufgrund des Mangels an Fahrdienstleitern und Triebfahrzeugpersonalen sind weitere Einschränkungen im Bahnverkehr in der Pfalz und dem Rhein-Neckar-Raum zu erwarten. Besonders betroffen sind die Westpfalz mit der Linie S2 zwischen Kaiserslautern und Neustadt sowie die Strecken Pirmasens – Landau und Ramsen – Eisenberg – Grünstadt.

Die DB Regio Mitte arbeite derzeit an einer Umplanung der Schichten, um die Anzahl der Zugausfälle zu minimieren. Trotz dieser Bemühungen ist auch am Samstag mit einzelnen Ausfällen zu rechnen. „Sollten weitere Personale ausfallen, müssen die Disponenten erneut umplanen“, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Aktuelle Informationen zu den betroffenen Zügen sind in der Internet-Zugauskunft und der App DB-Navigator verfügbar.

Reisende werden dringend gebeten, vor Fahrtantritt die Online-Reisemedien zu konsultieren und ihre gewünschte Verbindung zu überprüfen. Sobald neue Informationen vorliegen, wird die Deutsche Bahn ein Update senden.