Bis Mittwochmittag wurde dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung keine weitere Neuinfektion mit dem Coronavirus gemeldet. Von den 167 positiv auf Sars-CoV-2 getesteten Menschen gelten mittlerweile 140 als genesen. 24 sind noch mit dem Virus infiziert. Drei positiv Getestete sind gestorben, zwei davon in der Folge der Infektion. Heinz-Ulrich Koch, Leiter des Gesundheitsamtes, sagte, die geringen Fallzahlen zeigten, dass die Maßnahmen der sozialen Distanzierung Erfolg hatten. Neuinfektionen stünden derzeit immer im Zusammenhang mit einer bestehenden Infektion im direkten Umfeld. „Wir haben die tolle Situation, dass unsere Bremsung gewirkt hat“, sagte er in Bezug auf die Beschränkungen, die Mitte März ausgesprochen worden waren. „Jeder von uns hat es in der Hand, das durch sein verantwortungsvolles Verhalten mitzubeeinflussen“, bemerkte er hinsichtlich weiterer Lockerungen. Das Prinzip der sozialen Distanzierung – Abstand halten und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung – müsse beibehalten werden. „Wenn der Erreger überspringen kann, wird er es tun“, erklärte Koch. Die 167 Fälle verteilen sich auf Pirmasens (29), Zweibrücken (37) sowie die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (21), Hauenstein (9), Pirmasens-Land (7), Rodalben (6), Thaleischweiler-Wallhalben (33), Waldfischbach-Burgalben (11) und Zweibrücken-Land (14).