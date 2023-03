Eine Autofahrt direkt ins Gefängnis gab es am Montag Mittag für einen Mann, dessen Auto mit französischen Kennzeichen in Fischbach kontrolliert wurde. Neben dem fehlenden Versicherungsschutz des Autos roch der Mann nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille. Nachdem er zunächst falsche Angaben zu seinen Personalien machte, musste die Polizei diese ermitteln. Hierbei ergab sich, dass der keinen Führerschein besitzt. Weiterhin bestand gegen den Fahrer ein Haftbefehl, weshalb der Fahrer in die JVA Zweibrücken gebracht wurde. Den Beschuldigten erwarten nun mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.