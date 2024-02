Den 29. Februar gibt’s nur alle vier Jahre. Wäre das nicht ein originelles Hochzeitsdatum? Offenbar nicht: Wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilt, steht am Donnerstag beim Standesamt keine einzige Trauung auf dem Plan. Dieses Jahr hält aber noch ein paar andere markante Daten bereit. Am vergangenen Samstag war der 24.2.24 − doch auch da gab’s keine Trauungen. „Es war kein regulärer Trau-Samstag“, erklärt die städtische Pressestelle dazu. Für die besonderen Termine im April und Mai, am 24.4.24 und am 24.5.24, sieht das jedoch anders aus: „Hier verzeichnen wir ein reges Interesse.“ Komplett frei sei hingegen noch der 24. Juli. Auch der April hält noch ein besonderes Datum parat: den 2.4.24, für den es nach Angaben der Stadt bisher eine angemeldete Trauung gibt.

Getraut wird an vier Orten

In Pirmasens kann man sich im Büro des Standesbeamten am Exerzierplatz (im Bürger-Service-Center) standesamtlich trauen lassen, ebenso im Carolinensaal, im Landgrafensaal im Alten Rathaus sowie im Turmzimmer in der Alten Post. Letzteres kann man übrigens bei der Hochzeitsmesse Amarsi besichtigen, die am Sonntag, 17. März, von 10 bis 17 Uhr in der Alten Post stattfindet.