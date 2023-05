Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Corona-Pandemie hat in Pirmasens zu einem kleinen Anstieg der Hundezahl geführt. Mancher hat sein Tier angemeldet, mancher wahrscheinlich noch nicht. Beim Eintreiben der Hundesteuer will die Verwaltung aber keine Kulanz zeigen.

Die Anzahl der angemeldeten Hunde in Pirmasens bewegte sich in den vergangenen Jahren immer bei rund 3080 Tieren. Aktuell sind es nun 3126 Hunde in der Stadt. In anderen Städten sind die Steigerungsraten