Am Freitag hat das Gesundheitsamt für die Südwestpfalz keine neuen Corona-Fälle gemeldet. Die Inzidenzwerte liegen in Pirmasens bei 5, im Landkreis bei 1 und in Zweibrücken bei 35. Den Angaben zufolge sind aktuell in er Region 28 bestätigte positive Fälle aktiv, sechs weniger als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 4 (-1), Zweibrücken 23 (-5) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 0, Hauenstein 0, Pirmasens-Land 0, Rodalben 0, Thaleischweiler-Wallhalben 1, Waldfischbach-Burgalben 0 und Zweibrücken-Land 0. Insgesamt wurden bis heute 4.05 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes 148 Personen mit Corona-Infektion verstorben.