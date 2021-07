Keine neuen Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt am Montag für die Südwestpfalz gemeldet. Der Inzidenzwert liegt somit in Pirmasens weiterhin bei 8. Für den Landkreis hat das Landesuntersuchungsamt einen Wert von 1 errechnet und für Zweibrücken 9. Aktuell sind neun Menschen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts mit dem Virus infiziert: fünf in Pirmasens, drei in Zweibrücken und eine in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben.