Keine neuen Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt am Montag für die Südwestpfalz gemeldet. Der Inzidenzwert der Stadt Pirmasens bleibt somit bei Null. Für den Landkreis errechnete das Landesuntersuchungsamt eine Sieben-Tage-Rate von 3 (bezogen auf 100.000 Einwohner), für Zweibrücken von 70.

Ermittlungen in Corona-Fällen der vergangenen Tage haben der Kreisverwaltung zufolge ergeben, dass die Kindertagesstätte in Zweibrücken-Rimschweiler betroffen ist: Dort hat sich eine Mitarbeiterin mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Ihre Kita-Gruppe wurde in Quarantäne geschickt.

In der gesamten Südwestpfalz gelten derzeit noch 64 Fälle als aktiv, die meisten davon in Zweibrücken (49). In Pirmasens sind es noch sechs, im Landkreis neun Infizierte.