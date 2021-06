Das Gesundheitsamt hat am Montag keine weiteren Corona-Fälle in der Südwestpfalz gemeldet. Pirmasens ist beim inzidenzwert knapp unter der 10er-Marke angekommen, beim Landkreis liegt die Sieben-Tage-Rate des Infektionsgeschehens bezogen auf 100.000 Einwohner derzeit bei 2. Zweibrücken hingegen hat eine Inzidenz von 73.

Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts gelten noch 89 Fälle als aktiv, 20 weniger als am Vortag. Von den Betroffenen wohnen in Pirmasens 19 (-8), Zweibrücken 45 (-4) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 7 (-3), Hauenstein 1, Pirmasens-Land 2 (-3), Rodalben 3, Thaleischweiler-Wallhalben 3, Waldfischbach-Burgalben 4 und Zweibrücken-Land 5 (-2).