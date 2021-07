In der Südwestpfalz ist am Freitag keine weitere Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 gemeldet worden. Das Landesuntersuchungsamt meldet tagesaktuell die Inzidenzwerte 0 für den Landkreis, 2,5 für Pirmasens und 2,9 für Zweibrücken. Aktuell gibt es im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes acht aktive bestätigte Infektionen, elf weniger als am Vortag. Drei Betroffene leben in Pirmasens, vier in Zweibrücken und eine Person in der VG Thaleischweiler-Wallhalben.

Das Gesundheitsamt empfiehlt Personen mit Symptomen, sich umgehend telefonisch beim Hausarzt, der landesweiten 0800-9900400 (Montag bis Sonntag 8 bis 19 Uhr) oder der ärztlichen Bereitschaftszentrale 116117 zu melden.

