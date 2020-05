Auch am Freitag wurde für die Südwestpfalz keine neue Infektion mit dem Coronavirus bestätigt. Darüber informierte die Kreisverwaltung, bei der das Gesundheitsamt angesiedelt ist. Insgesamt wurden bis Freitag, 11.30 Uhr, 173 Personen in den Städten Pirmasens und Zweibrücken sowie im Landkreis Südwestpfalz positiv auf Covid-19 getestet. Davon gelten 166 als genesen. Drei Personen sind noch infiziert, eine davon in Pirmasens und zwei in Zweibrücken. Vier Menschen mit Corona-Infektion sind gestorben. Nach der Begleitung durch das Gesundheitsamt konnten 460 aus der Quarantäne wieder entlassen werden.

Die 173 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (31) und Zweibrücken (38) sowie auf die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (22), Hauenstein (9), Pirmasens-Land (7), Rodalben (6), Thaleischweiler-Wallhalben (33), Waldfischbach-Burgalben (11) und Zweibrücken-Land (16).

Am Freitag standen aus 16 Anrufen sieben Termine für das Corona-Testzentrum fest. Dort wurden insgesamt 1296 Abstriche genommenen und jeweils ans Landesuntersuchungsamt übermittelt.