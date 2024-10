Er kann’s nicht lassen: Eigentlich hatte Dieter Babilon seinen Spielwarenladen in der Pirmasenser Hauptstraße Ende 2023 schließen wollen. Warum der 73-Jährige immer noch zweimal pro Woche im Laden steht, hat er uns erzählt.

In der Nacht auf Donnerstag musste die Polizei zu einem Streit in die Discothek „Matrix“ ausrücken. Fünf Frauen zwischen 17 und 40 Jahren hatten dort eine 18-Jährige verprügelt.

Ein Publikumserfolg war die Kneipenkultur am Mittwochabend in Pirmasens. Rund 3000 Menschen lauschten in Kneipen Bands und DJs.

Die Stadtwerke Pirmasens haben in der Rodalber Stadtratssitzung die Fassadengestaltung des Wasserwerks präsentiert. Sie wird bunt und nachts beleuchtet.

Erstmals nach der Corona-Pandemie gibt es wieder einen Unternehmertag. Dieser findet am Donnerstag, 10. Oktober, in Waldfischbach-Burgalben statt.

Im Zweibrücker Stadtrat hat das AfD-Mitglied sein Mandat niedergelegt, das ein Buch über Kontakte mit Außerirdischen geschrieben hat und als Verschwörungstheoretiker gilt. Nachrücker könnte ein ehemaliger Neonazi werden.

Eine Woche lang fahren zwischen Zweibrücken und Pirmasens keine Züge. Grund sind Gleisbauarbeiten. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.

Mit dem Zu-spät-Sein beschäftigt sich unsere Kolumnistin Melanie Müller von Klingspor in unserer Serie „Ich sag’s mal so“.

In längst vergangenen Zeiten schwelgten die Besucher des zweiten Old-School-Treffens der Zweibrücker Bikerszene. Einige haben sich seit 45 Jahren nicht mehr gesehen.