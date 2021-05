Der Gelbe Sack soll in Pirmasens deutlich reißfester werden. Die Gelbe Tonne wird zumindest in den nächsten drei Jahren nicht kommen. Bis die neuen und dickeren Säcke jedoch zum Einsatz kommen, wird es noch über ein Jahr dauern.

Alle drei Jahre wird die Abholung der Leichtverpackungen über das Duale System Deutschland (DSD) neu ausgeschrieben. Bisher hatte die Kommune darauf so gut wie keinen Einfluss. Bezahlt werden Abholung und Entsorgung der Verpackungen vom DSD, das dann auch darüber bestimmt, wie das passiert. Das hat sich nun geändert. Der Gesetzgeber hat der Kommune mehr Mitspracherecht gegeben, wie Oberbürgermeister Markus Zwick am Montag im Werksausschuss des Wirtschafts- und Servicebetriebs (WSP) erläuterte. Und das wollen die Pirmasenser gleich nutzen, um sich dickwandigere Gelbe Säcke zu wünschen. Die bisher üblichen Säcke haben eine Stärke von 15 Mikrometern, was nicht genug sei, da die Säcke bei windigem Wetter in den Straßen rumflögen und allzu oft aufreißen, wie Zwick schilderte. Die neuen Säcke sollen mit einer Stärke von 22 Mikrometern besser Wind und Wetter trotzen können. Die 22 Mikrometer sind allerdings immer noch weit entfernt von Müllsäcken, wie sie im Handel mit einer Stärke von 80 Mikrometern erhältlich sind.

Für vier Tonnen kein Platz in der Kernstadt

Die Einführung der Gelben Tonne statt der ungeliebten Säcke scheidet für Pirmasens aus, sagt Zwick. In Landau und Zweibrücken sei die Gelbe Tonne schon eingeführt worden. In Pirmasens sei dies jedoch kaum möglich, da vor allem in der Kernstadt viele Hausbesitzer jetzt schon nicht wissen, wo sie die jetzigen drei Tonnen (Bio, Papier und Restmüll) hinstellen sollen. Eine vierte Tonne sei allenfalls in den Vororten machbar, meint Zwick und Frank Fremgen (SPD) forderte gerade diese Lösung als Kompromiss. Die Vororte inklusive der Ruhbank und dem Sommerwald könnten mit der Gelben Tonne versorgt werden, während im Rest der Stadt weiterhin die Gelben Säcke verwendet werden könnten, so Fremgens Idee, die bei der CDU-Fraktionschefin Stefanie Eyrisch auf Kritik stößt. Die Bürger würden dadurch ungleich behandelt, moniert Eyrisch, die zwar persönlich die Säcke auch nicht gut findet, es aber für besser erachtet, wenn alle sie benutzen.

Anderswo gute Erfahrungen gemacht

Für die Tonne spräche auch die Umweltbilanz, da die Tonnen vielfach wiederverwendet werden könnten, während die Gelben Säcke selbst zur Steigerung des Müllaufkommens beitrügen, argumentierte Zwick. WSP-Leiter Thomas Iraschko verwies auf die guten Erfahrungen, die mit stärkeren Säcken in Kusel und Kaiserslautern gemacht worden seien. Dort betrage die Wandstärke nur 19 Mikrometer und die Beschwerden wegen gerissener Säcke seien stark zurückgegangen, so Iraschko.

Der Werksausschuss entschied sich am Montag für die dickeren Säcke. Eine Gelbe Tonne könne in drei Jahren bei der nächsten Ausschreibung aber noch mal in Erwägung gezogen werden.