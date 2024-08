Die Sprudler im Eisweiher und Strecktalweiher sollen für Sauerstoffzufuhr sorgen und Fischsterben verhindern – und sind zudem schön anzuschauen. Doch beide sind defekt. Weil es in diesem Jahr ausreichend geregnet hat, hat das keine negativen Folgen für die Gewässer und deren Bewohner.

Der 2016 installierte Sprudler im Eisweiher sei wegen elektrischer Probleme nicht in Betrieb, informiert auf Anfrage Talea Meenken von der Pressestelle der Stadtverwaltung. Fachleute der Kläranlage müssten das Gerät im September inspizieren und reparieren.

Sprudler wegen heißer, trockener Sommer angeschafft

Der erst vor zwei Jahren für 4000 Euro gekaufte Sprudler für den Strecktalweiher ist ebenfalls defekt. Dort hat ein Tier ein Kabel durchgenagt, informiert Meenken. Dieser Sprudler müsse zu einer Fachfirma. Meenken konnte keinen Termin für die Reparatur nennen oder wann Besucher des Parks wieder die bis zu sechs Meter hohe Fontäne bewundern können.

Beide Sprudler wurden wegen der trockenen und heißen Sommer in der Vergangenheit angeschafft. Im Jahr 2016 war es beispielsweise im Eisweiher zu einem größeren Fischsterben gekommen. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) mussten anrücken, um mit Pumpen für mehr Sauerstoff in den Weihern zu sorgen, da über die geringe Frischwasserzufuhr zu wenig Sauerstoff in den Weiher gelangte. Ein Problem, mit dem dieses Jahr weder Strecktal- noch Eisweiher zu kämpfen hatten, da durch den vielen Regen genügend Frischwasser in die Weiher kam.