Krimi mit Happy End! Der ESV Pirmasens ist nach dem 5:3 (11:13 Sätze, 3322:3308 Kegel) gegen Bayreuth auf einem guten Weg, den Zweitliga-Abstieg doch noch abzuwenden.

Totgesagte leben bekanntlich länger, so auch der ESV Pirmasens in der 2. DKBC-Frauen-Bundesliga. Durch den Sieg gegen den Tabellensechsten aus Bayreuth ist das Team von Trainer Harry Freyler nicht nur seit drei Partien ungeschlagen, sondern hat vor den letzten drei Spieltagen auch die Abstiegsränge verlassen. „Nach diesem packenden Ding sind wir in einer guten Ausgangslage“, stellte ESV-Co-Trainer Pascal Jestädt fest.

Vor der letzten Bahn waren die Eisenbahnerinnen nicht nur bei den Mannschaftspunkten (2:4, wenn es bei dem Stand geblieben wäre), sondern auch bei den Gesamtkegeln mit sechs im Hintertreffen. „Ziel war es, nicht nur die sechs Holz zum Ausgleich aufzuholen, sondern eine aus unserem Schlusstrio sollte noch einen Mannschaftszähler zum Sieg einfahren“, sagte Jestädt. Genau dies gelang Marie-Luise Schmitt. Sie drehte das Duell mit Lena Wilferth bei Satzgleichstand dank der höheren Gesamtholzzahl (593:560) zu ihren Gunsten und nahm ihr noch die entscheidende Kegelanzahl (18) für zwei weitere Mannschaftszähler ab. Da zugleich Melanie Wetzel (2:2, 542:555 gegen Shania Rießner) und Ann-Katrin Schütze (1:3, 530:542 gegen Leonie Richter) verloren, war der 5:3-Heimerfolg in trockenen Tüchern.

Hochspannung in Abstiegszone

Der ESV hatte so nicht nur das bessere Ende auf seiner Seite, er kam auch gut in die Partie rein. Luisa-Marie Neu holte als Teil des Anfangstrios genauso einen Teampunkt wie Alisa Bimber. Neu bezwang Verena Lehner dank der höheren Gesamtkegelzahl (2:2, 559:556). Deutlicher war es hingegen bei Bimber. Sie behielt mit 3:1 (588:542) die Oberhand im Vergleich mit Sophie Pape. Durch den Endspurt auf der letzten Bahn konnte der ESV diesmal auch den Ausreißer nach unten von Almut Neu kompensieren. Sie kam gegen Christina Schmidt (553) auf lediglich 510 Kegel und verlor mit 1:3. „Jetzt ist eine spürbare Erleichterung da. Vor sechs Wochen war bei uns noch Endzeitstimmung, nach den drei Punkten aus den letzten beiden Kämpfen war Aufbruchstimmung zu spüren. Genau durch diese breite Brust konnten wir auch diesen Kampf gewinnen“, argumentiert Jestädt.

Die Lage im Abstiegskampf ist drei Spieltage vor Schluss extrem eng. Der ESV ist als Tabellensiebter punktgleich mit dem KSC Mörfelden (8.) und dem SKC Eggolsheim (9.) und hat einen Zähler mehr als Schlusslicht Schott Mainz. Nächsten Sonntag, 12 Uhr, spielt der ESV bei den Mainzerinnen, die in Mörfelden ein 4:4 holten.