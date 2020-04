Bis Freitagmittag wurde dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz keine weitere Infektion mit dem Coronavirus gemeldet. Somit bleibt es bei 166 der Behörde gemeldeten Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. 126 gelten mittlerweile als genesen, 37 als noch infiziert. Drei positiv auf das Coronavirus getestete Menschen sind verstorben. Die 166 Fälle verteilen sich auf Pirmasens (29), Zweibrücken (37) sowie die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (21), Hauenstein (9), Pirmasens-Land (7), Rodalben (6), Thaleischweiler-Wallhalben (33), Waldfischbach-Burgalben (11) und Zweibrücken-Land (13).

Wie Landrätin Susanne Ganster mitteilte, riefen in den letzten Tagen immer weniger Menschen wegen eines Tests bei der Hotline des Corona-Testzentrums an. Deshalb wird in der kommenden Woche die Öffnungszeit des Testzentrums in Höhfröschen reduziert. Tests werden nur am Montag und Mittwoch vorgenommen, am Samstag, 2. Mai, ist die Infekt-Ambulanz in Pirmasens dafür geöffnet. Die Hotline 06331/809-750 ist wie gewohnt erreichbar. Am Freitag, 1. Mai (Feiertag), nimmt die Landeshotline alle Anrufe entgegen. Ab dem 4. Mai werden die Testabstriche im CTZ jeweils montags, mittwochs und freitags vorgenommen, für weitere Tests ist die Infekt-Ambulanz Pirmasens nachmittags in Betrieb. Die Hotline wird weiterhin täglich erreichbar sein.