Vor einem Wildschwein, ja; aber Angst vorm Wolf? Nein, haben sie nicht. Das sagen die Westpfälzer, die bei unserer Montagsumfrage mitgemacht haben.

In Pirmasens gibt es sie bereits, nun sollen auch in Zweibrücken sogenannte Pop-Up-Stores aufploppen. Mitten in der Fußgängerzone. Im gleichen Gebäude sollen Büros einziehen, die die Innenstadt voranbringen.

Es wird doch wieder Fototage in Pirmasens geben, aber anders als bisher. Das hat Harald Kröher der RHEINPFALZ erzählt.

Zwei Tage lang grillten die „Barbequeler“ auf dem Baumarkt-Parkplatz in Pirmasens. Was Leckeres vom Grill kam, steht hier.

22.370 Euro sind bei der „Tour de Hospiz“ zusammengekommen. Bereits zum vierten Mal hatten Florian Bilic und Philipp Andreas auf einer siebentägigen Radtour durch die Südwestpfalz Spenden für das Pirmasenser Hospiz Haus Magdalena gesammelt.

Rennwagen, Motorräder, Flugzeugmodelle – das gab es am Wochenende auf dem Zweibrücker Flugplatz zu sehen.

Zwei Jahre wurden gebaut, jetzt ist die Bergstraße in Lemberg fertig. Über das, was in der Bauphase passierte, könnte man ein Buch schreiben.

Es gibt dunklere Nächte in Ludwigswinkel: Die Gemeinde will Strom sparen und schaltet deshalb die Straßenbeleuchtung über Stunden ganz aus.