Ausgeschieden ist das Pirmasenser Hugo-Ball-Gymnasium in der Zwischenrunde der Rheinhessen-Pfalz-Meisterschaft im Mädchen-Schulfußball (Wettkampf III, Jahrgang 2010 bis 2012).

Das von Désirée Hauck betreute Team erreichte am Donnerstag bei dem Dreier-Turnier in Speyer zunächst gegen die Nikolaus-von-Weis-Realschule plus der Domstadt ein 4:4-Unentschieden. Danya Alhourani und Marlen Groenert trafen dabei je zweimal für Pirmasens. Danach unterlagen die Ball-Mädels dem Turniersieger, dem Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium Speyer, mit 0:2. „Unsere Spielerinnen haben gegen einen übermächtigen Gegner alles gegeben. Vor allem Torhüterin Hannah Heumach, sonst eigentlich Tennisspielerin, hat eine tolle Leistung gebracht“, lobte Lehrer Andreas Kamphues.