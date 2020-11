Der Kabarettist und Comedian Dieter Nuhr plant, am 27. März 2022 mit seinem aktuellen Programm „Kein Scherz!“ nach Saarbrücken in die Saarlandhalle zu kommen.

Dieter Nuhr geht davon aus, dass der Coronavirus in eineinhalb Jahren vielleicht noch nicht gänzlich besiegt ist, aber zumindest so weit unter Kontrolle ist, dass Tournee wieder möglich sind.

Nuhr will in dem Programm beweisen, dass das Leben kein Witz ist, aber trotzdem Spaß machen kann. Er widersetzt sich dem Zeitgeist dauernder Erregung, seziert unser mediengestörtes Weltbild und hält dagegen mit seiner entwaffnenden Unaufgeregtheit: „Ja, wir alle wissen, die Welt wird untergehen! Aber es wird voraussichtlich noch ein paar Millionen Jahre dauern.“ Dieter Nuhr kontert die ritualisierte Empörung in unserem Land mit abwägenden Gedanken und gelassener Heiterkeit.

Der Veranstalter verspricht: „Dieter Nuhr löst Verspannungen mit Argumenten und heilt die Weltangst der Zuschauer durch die überwältigende Kraft seiner extrem lustigen Gedanken!“

