Am 1. Juli geht der Rechtsstreit um die Erweiterung von Sport-Tec im Stadtrechtsausschuss weiter. Der Nachbar hat das Eilverfahren für einen Baustopp in zweiter Instanz verloren, will sich aber nicht geschlagen geben und erhofft sich Auflagen für den Bauherrn.

Bis zur Gerichtsverhandlung im Februar war nur die Bodenplatte des künftigen Baus zu sehen. Jetzt steht die Halle in voller Höhe mit Aluverkleidung neben dem Grundstück von Roland Pfeifer.