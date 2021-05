Keine neuen Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt am Montag für die Südwestpfalz gemeldet. Allerdings verursachte Covid-19 einen weiteren Todesfall: Ein Mann zwischen 70 und 80 Jahren aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland starb an den Folgen seiner Erkrankung. Es war der 148. Südwestpfälzer, der mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert war und starb.

Das Landesuntersuchungsamt hat am Montag Inzidenzwerte von knapp 16 (Kreis), 32 (Pirmasens) und knapp 50 (Zweibrücken) errechnet. Der Landkreis hat damit die 50er-Marke an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterschritten und darf am Mittwoch, 2. Juni, weitere Lockerungen umsetzen. Wie das im Detail aussehen wird, ist aber noch gar nicht klar – denn am Dienstag endet die aktuell gültige 21. Corona-Verordnung, und die neue ist noch nicht beschlossen.

Derzeit gelten in der Südwestpfalz 176 Corona-Fälle als aktiv, 27 weniger als am Vortag. Die meisten Betroffenen leben in Pirmasens (48), Zweibrücken (40) und der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland (33).