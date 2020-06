In der Saison 2019/2020 gibt es wegen der Corona-Krise in der Südwestpfalz keinen Kreispokalsieger. Dies teilte der Vorsitzende des Fußballkreises Pirmasens/Zweibrücken, Edgar Wallitt, am Montag auf RHEINPFALZ-Anfrage mit.

Drei Partien wären in dem nun offiziell abgebrochenen Wettbewerb noch zu spielen gewesen, die Halbfinals FV Münchweiler gegen FK Petersberg und Palatia Contwig gegen SV Battweiler sowie das Endspiel im Pirmasenser Stadion Husterhöhe. Alle vier Halbfinalisten sind für die erste Verbandspokalrunde der nächsten Saison qualifiziert.

Der Verbandspokalwettbewerb 2019/2020, in dem noch ein Teilnehmer am DFB-Pokal zu ermitteln ist, wurde dagegen noch nicht beendet. Hier steht im Halbfinale noch das Stadt-Derby zwischen dem SV Morlautern und dem 1. FC Kaiserslautern aus; erster Finalist ist der SV Alemannia Waldalgesheim. Die FCK-Profis hatten sich im Viertelfinale nach Elfmeterschießen beim FK Pirmasens durchgesetzt.