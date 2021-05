Am 13. Mai ist Vatertag. Zwar darf an Christi Himmelfahrt der Bollerwagen rausgeholt werden, allerdings mit erheblichen Einschränkungen. Ordnungsdezernent Denis Clauer verweist auf die ab Donnerstag erneut in Kraft getretene Bundesnotbremse, die nach dem Infektionsschutzgesetz Wandern in größeren Gruppen untersagt.

Möglich sind Zusammenkünfte, wenn die Angehörigen eines Haushaltes und eine weitere Person teilnehmen. Auch ist der Konsum von alkoholischen Getränken im öffentlichen Raum untersagt und es gilt wieder eine nächtliche Ausgangssperre.

Es sei sehr bedauerlich, dass die gerade am Sonntag erreichten Lockerungen aufgrund bundesgesetzlicher Regelungen nun wieder eingeschränkt werden, betont Clauer. Er setzt auf die Vernunft aller Bürger und bittet am Vatertag auf die üblichen Touren in Gesellschaft zu verzichten.

Während einer Bollerwagentour auf die Vaterschaft anstoßen und abends in größerer Runde zusammen grillen lässt das Infektionsschutzgesetz aktuell nicht zu. „Wir sind alle weiterhin gefordert, um mit Rücksicht und Geduld die Pandemie weiter zu bekämpfen“, so der 41-Jährige.

Wer am Vatertag sein Motorrad oder Fahrrad aus der Garage holt und bei Sonnenschein eine Tour durch die Region machen möchte, sollte ganz besonders die Route richtig planen und an Proviant denken. Wer unterwegs an einem Kiosk oder in einem Ausflugslokal Halt machen möchte, benötigt unbedingt eine FFP2- oder vergleichbare Maske und muss beachten, dass der Verzehr an Ort und Stelle nicht möglich ist. Zu beachten ist, dass in den jeweiligen Städten und Gemeinden aufgrund von unterschiedlichen Inzidenzen unterschiedliche Verordnungen greifen.

Alternativ sind Ausflüge im kleinen Kreis der Familie des gemeinsamen Haushalts und einer weiteren Person erlaubt.