Das DRK stellt sein Essen auf Rädern für Kunden in Zweibrücken und Umgebung ein. Dann gibt es hier für diese Dienstleistung nur noch einen einzigen Anbieter.

In nur 14 Monaten sind in Pirmasens ein Dutzend neuer Wohnungen für Menschen mit Beeinträchtigung entstanden. Die Bewohner stehen schon in den Startlöchern – ebenso wie drei weitere Bauprojekte der Heinrich-Kimmle-Stiftung.

Der Zweibrücker Frauennotruf feiert 30. Geburtstag. Seit 27 Jahren arbeitet Birgit Kerner in der Beratungsstelle. Im RHEINPFALZ-Interview spricht sie unter anderem über die Bedeutung der Anlaufstelle in der Stadt.

Zwei Männer, Vater und Sohn, stehen vor Gericht. Ihnen wird vorgeworfen, ein Sturmgewehr und Munition illegal verkauft zu haben. Ein Rentner, der als Zeuge geladen ist, bringt mit seinen Aussagen zusätzliche Spannung in den Fall.

Wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung muss sich ein (laut Schätzung) 20 Jahre alter Asylbewerber vor dem Schwurgericht verantworten. Im März soll er einen Mitbewohner mit vier Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben – nach eigener Aussage nicht seine erste Gewalttat.

Ab Oktober kommt es auf der Linie RB64 zwischen Pirmasens und Schopp zu Zugausfällen und Ersatzverkehren. Wegen Gleisarbeiten ist der Streckenabschnitt von Dienstag, 1. Oktober, 5 Uhr, bis zum 8. Oktober, 5 Uhr, gesperrt.

Krumme Hölzer sind für ein forstwirtschaftliches Unternehmen unrentabel – für einen Künstler aber hoch spannend. Stephan Müller und Alexander Lahner schildern zwei Sichtweisen auf ein Projekt, das nun im Verwaltungsgebäude in Leimen zu sehen ist.