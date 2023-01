Nach einer Verkehrsschau mit dem Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern im September kam Bewegung in den Ausbau der Kreisstraße 6 im Bereich des Felsenbrunnerhofes. Der Ortsgemeinderat Trulben hatte im November für den Ausbau ausgesprochen. Am Mittwoch traf er die Entscheidung, dass die Gehwege nicht ausgebaut werden.

Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld hatte zuvor den Rat informiert, dass sich bei der Anliegerversammlung am 28. November kein einziger Anwohner des Felsenbrunnerhofes einen Ausbau der Gehwege wünschte. Demnach solle aufgrund des geringen Fußgängerverkehrs, welcher der Anliegerbebauung geschuldet ist, sowie der vorhandenen Grundstückssituation auf einenm Gehweg verzichtet werden. Sofern die in Mitleidenschaft gezogene Fahrbahn auf dem aktuellen Straßengrundstück saniert wird, bestehe nach Meinung der Beteiligten weiterhin die Möglichkeit, die Gehwege später herzustellen. Hatzfeld informierte, dass in der Anliegerversammlung der Wunsch geäußert worden sei, dass zur Verkehrssicherung eine Verbreiterung des Radweges in der Ortslage in Betracht zu ziehen sei.