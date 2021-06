Sprayen ist offenbar aus der Mode: Es nutzen kaum noch Graffiti-Künstler die dafür freigegebene Wand in der Bitscher Straße. Nun überlegt die Stadt, wie man die Mauer verschönern könnte. Katja Faroß-Göller (CDU) hatte die Wand, an der legal gesprayt werden darf, vergangene Woche im städtischen Hauptausschuss zum Thema gemacht. „Sie ist recht zugewildert, und an machen Stellen blättert die Farbe ab“, sagte Faroß-Göller und regte an, „neue Ideen zu entwickeln“, wie Jugendliche die Wand verschönern könnten.

Jugend-Kultur-Werkstatt einbinden

Oberbürgermeister Markus Zwick bestätigte, der Graffiti-Trend habe „offenbar kaum noch Zuspruch. Es scheint nicht mehr viele Sprayer in der Stadt zu geben.“ Entsprechend gebe es auch keinen Grund, weitere Flächen für Sprayer freizugeben. Der OB sagte zu, die Verwaltung werde verschiedene Einrichtungen wie die Jugend-Kultur-Werkstatt (Jukuwe) ansprechen, „vielleicht gibt es ja gute Ideen, um die Stadt zu verschönern“.