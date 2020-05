Der erforderliche Mindestabstand im Wartebereich stellte die in den Räumen der Pirmasenser Messe eingerichtete Infektambulanz nie vor ein Problem: Seit der Öffnung am 6. April wurden dort bis Freitag 136 Patienten untersucht. Dabei zeichnete sich schnell ein Trend nach unten ab. Gab es zu Beginn noch Tage mit bis zu 14 Patienten (14. April), sank die Anzahl mit der Zeit stetig, so dass auch die Bereitschaftszeiten der Infektambulanz heruntergefahren werden konnten. Von Montag bis Freitag war die Einrichtung beim Start jeweils vormittags und nachmittags geöffnet, zuletzt lediglich montags, mittwochs und freitags an Nachmittagen. Parallel hierzu hat sich auch beim Corona-Testzentrum in Höhfröschen der Rückgang der Patienten in einer Reduzierung von ursprünglich drei Teams in drei Containern auf jetzt nur noch eines niedergeschlagen.