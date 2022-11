Ingenieur Markus Nikolaus hat momentan alle Hände voll zu tun für die Verbraucherberatung, um Interessierte in Heizungsfragen zu beraten. Mit einem entsprechend großen Andrang rechnete dann auch der Horeb-Treff für den kostenlosen Beratungsabend am Mittwoch. Es kam aber nur eine Frau, der Nikolaus aber gut helfen konnte.

Angesichts der drohenden Gasmangellage wäre zu erwarten gewesen, dass der Horeb-Treff am Mittwoch aus allen Nähten platzt. Wo kann derzeit sonst noch eine kostenlose Beratung durch Experten wie Nikolaus von der Verbraucherberatung in Anspruch genommen werden, abgesehen davon, dass die Termine bei ihm bis auf weiteres ausgebucht sind. Am Mittwoch war aber nur eine Horeber Seniorin gekommen, die sich sehr bald eine neue Heizung anschaffen soll, wie der Installateur ihr geraten habe, den sie bestellt hatte, um sich die Heizung anzusehen. Die Dame erhielt eine ganz exklusive Beratung durch Nikolaus und Jörg Bauer vom Stadtplanungsamt.

Eine Beratung bei der Verbraucherzentrale sei deshalb so wichtig, weil die Betroffenen eine neutrale Meinung bekämen, betonen Ingenieur Nikolaus und Bauer. Die beiden würden eher Geld mitbringen, weswegen sich die Hauseigentümer nicht scheuen sollten, ihre Beratung in Anspruch zu nehmen. Daher solle der Grundsatz gelten: erst eine neutrale Beratung, dann der Handwerker.

Ein Gebäudecheck ist ratsam

Eine Dreiviertelstunde lang berät Nikolaus bei der Verbraucherzentrale ganz umsonst. Allerdings sei der Termin theoretisch, beschreibt er die Verabredung mit Ratsuchenden. Er hört sich die Problematik an und sagt etwas dazu. Ein Gebäude-Check sei da schon besser, so Nikolaus. Der könne für 30 Euro Eigenanteil bei der Verbraucherzentrale gebucht werden, sei aber dafür vor Ort und dauere in der Regel etwa zwei Stunden. Und genau so einen Gebäudecheck, der nicht nur die Heizung allein betrachtet, sondern das Haus als Ganzes, hat Nikolaus der Seniorin beim Stadtteilgespräch im Horeb-Treff empfohlen.

Beurteilt würden drei Kriterien: Hülle, Heizung und Elektro. Denn es ist wichtig, ein Gesamtkonzept zu haben, bevor mit der Sanierung begonnen wird, damit die Maßnahmen aufeinander abgestimmt sind. Die Stadtplaner haben ein energetisches Quartiersmanagement im Kopf, erklärt er, dass sogar Schritt für Schritt zum Passivhaus gehen kann. Ein weiteres Plus der Beratung durch die Verbraucherzentrale ist, dass deren Ingenieure auch bereits vorliegende Kostenvoranschläge prüfen.

Viele Hauseigentümer nicht an Sanierung interessiert

Für Stadtentwickler Jörg Bauer ist das Problem auf dem Horeb, dass viele Immobilienbesitzer zu alt sind, um an Sanierungsmaßnahmen interessiert zu sein. Deswegen würde das städtische Sanierungskonzept nicht gut angenommen. „Das solle die nächste Generation übernehmen“, hört er oft von den Betroffenen. Oder aber es handelt sich um Eigentümer, die mit ihren Häusern Geld verdienen wollen und gar nicht in ihren Immobilien wohnen. Andere wissen nicht, um die gebotene Unterstützung bei Sanierungsinvestitionen. Dabei gebe es im Sanierungsgebiet Horeb einen Zuschuss von 30 Prozent für eine Sanierung ab 30.000 Euro, so Bauer. Abgesehen von dem steuerlichen Abschreibungsbetrag, den eine umfassende Sanierung biete.