Ein Zeuge informierte am Freitag die Polizei, dass ein Skater eine Rampe des Skateparks im Strecktal in Pirmasens mit einem verfassungswidrigen Symbol besprüht hatte. Nach Angaben der Polizei wurde ein zirka 40 mal 50 Zentimeter großes Hakenkreuz auf die Rampe gesprüht. Sie schätzt den Schaden auf 200 Euro und bittet um Hinweise auf den unbekannten Sprayer unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.