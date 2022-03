In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der vierfache Kaugummiautomat an der Enggasse/Herzogstraße aufgebrochen.

Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.