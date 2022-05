Nach dem Start weiterer Abrissarbeiten auf dem Gelände der früheren Kaufhalle wird am kommenden Dienstag der offizielle Spatenstich zum Bau des „Schuhstadt Center Pirmasens“ vollzogen. Das Kuseler Unternehmen Kair GmbH, eine Abkürzung von „Kreativ an Immobilien ran“ hat für 9 Uhr auf das Baugelände in der Höfelsgasse eingeladen. Hinter Kair stehen die Geschäftsführer Kerstin Rudat aus Dillendorf im Hunsrück und Patrick Buch aus Schellweiler (Kreis Kusel). Die Kair GmbH hat bisher ein Seniorenwohn-Projekt in Konken (Kreis Kusel) fast fertig umgesetzt. In Pfeffelbach (Kreis Kusel) wurde im März mit den Erdarbeiten für ein weiteres Seniorenprojekt begonnen. Laut der Einladung ist an dem Projekt „Schuhstadt Center“ noch die SH-Projektentwicklung GmbH beteiligt, die ihren Sitz in der Volksgartenstraße in Pirmasens hat, dem Firmensitz des Architekturbüros Arnold & Partner, das für die Planung des Projekts verantwortlich ist.

In der Einladung wird auf viele Monate intensiver Planungs- und Entwicklungszeit verwiesen. Das „Schuhstadt Center“ soll ein generationen-übergreifendes, zukunftsweisendes Konzept für das Pirmasenser Stadtbild und die Lebensqualität vor Ort sein, so der Text der Einladung zum Spatenstich. Laut Architekt Christoph Arnold soll das Projekt Anfang kommenden Jahres fertig werden. Mieter werden der Bio-Frischmarkt, der von der Ringstraße an die Höfelsgasse umziehen will, sowie die Wasgau AG, die im Schuhstadt-Center ein Café mit Bäckerei eröffnen will.