Am Montag soll es mit den Bauarbeiten für das Projekt auf dem früheren Kaufhallenareal losgehen. Zuerst wird noch mal abgerissen, aber noch im mai soll Spatenstich sein. Auf dem Gelände soll eine große Immobilie gebaut werden. Darin sind unter anderem Wohnungen sowie ein Bio-Markt geplant. Auch die Wasgau AG hat Interesse. Sie will dort ein Café eröffnen. Der Pirmasenser Architekt Christoph Arnold, der zusammen mit Patrick Buch aus Schellweiler das Projekt umsetzen will, sagte zur RHEINPFALZ: „Wir sind richtig froh, dass es jetzt startet.“

Das Projekt hat eine lange Vorgeschichte und lange war unklar, ob es überhaupt realisiert werden kann.