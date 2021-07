In der Höfelsgasse herrscht wieder freie Fahrt, allerdings noch keine freie Parkplatzwahl. Die Parkverbotsschilder sind mit dem Hinweis „ab 27. Juli 2020“ versehen. Naja, mag mancher Autofahrer denken, das ist schon über ein Jahr her, das gilt bestimmt nicht mehr. Doch, das Parkverbot gilt noch, betont der Beigeordnete Denis Clauer auf Nachfrage. Besagte Schilder seien nicht vergessen worden. Man warte noch die offizielle Abnahme der Abrissarbeiten auf dem Gelände der früheren Kaufhalle nächste Woche ab. „Dabei werden auch etwaige Schäden am Straßenkörper aufgenommen“, erläutert Clauer. Danach könnten die Schilder abgebaut werden. Bis dahin gilt: Parken verboten, auch wenn sich viele Autofahrer schon jetzt nicht mehr daran halten.

Entwickler haben noch keinen Bauantrag eingereicht

Die Höfelsgasse ist wie berichtet seit Kurzem wieder für den Verkehr freigegeben. Die Verbindung zwischen Schloss- und Dankelsbachstraße war seit Herbst gesperrt, weil die ehemalige Kaufhalle abgerissen wurde. Die Projektentwickler um den Pirmasenser Architekten Christoph Arnold haben angekündigt, dass dort ein Gebäude entstehen soll, in dem neben barrierefreien Wohnungen auch ein Bio-Markt und eine Wasgau-Bäckerei ihren Platz finden. Das Ganze soll Ende 2022 fertig sein. Ihrer Ankündigung, noch diesen Monat einen Bauantrag einzureichen, sind die Entwickler nicht nachgekommen: Stand Freitagmorgen liegt der Stadtverwaltung kein Bauantrag vor, wie diese auf Nachfrage mitteilte.

Nichts Neues zu Nachbargrundstücken

Im Juni hatte Oberbürgermeister Markus Zwick im Stadtrat zudem berichtet, es gebe auch Interessenten für Nachbargrundstücke, die dort ihre Geschäftsideen verwirklichen wollen. Neues hat die Stadt in dieser Sache noch nicht zu vermelden: Die Flächen dienten „einer potenziell möglichen Entwicklung des Areals. Diese Entwicklungsmöglichkeiten werden derzeit geprüft“, heißt es aus dem Rathaus.