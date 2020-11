Beim Abriss der Kaufhalle sind unerwartete Komplikationen aufgetreten. Die Arbeiten werden sich dadurch wohl verzögern und möglicherweise auch teurer werden. Wer in den vergangenen Tagen an dem ehemaligen Warenhaus in der Schlossstraße vorbeigelaufen ist, konnte sehen, dass Arbeiter an der Fassade tätig waren. Und genau das war so nicht geplant. Auf Anfrage räumte die Stadtverwaltung ein, dass „es zu einer leichten Verzögerung von ein bis zwei Wochen“ komme. Der Grund: Die Mineraldämmschicht auf der Fassade der Kaufhalle muss getrennt vom dahinterliegenden Mauerwerk entsorgt werden. Diesen Vorgang können keine Maschinen übernehmen, Handarbeit ist angesagt. Nach Informationen der RHEINPFALZ war bei der Ausschreibung der Arbeiten dieser Punkt nicht berücksichtigt worden. Ob die Pläne des Bauwerks falsch waren oder ein Fehler im Rathaus passierte, teilte die Pressestelle der Stadt nicht mit. Eine entsprechende Nachfrage der RHEINPFALZ wurde nicht beantwortet. Inwieweit nun die Kosten für den Abriss steigen, werde derzeit geprüft, erklärt die Stadtverwaltung.