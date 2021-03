Eigentlich hätten diese Woche schon die Abrissarbeiten an der ehemaligen Kaufhalle weitergehen sollen. Allerdings verzögert sich der Ablauf. Die Baustelle ruht nach wie vor. Auf Anfrage teilt die Stadtverwaltung mit, dass die Abrissfirma Korz Baggerbetriebe kommende Woche wieder die Baustelle an der Ecke Höfelsgasse/Schlossstraße einrichten will. Das heißt, sie bringt wieder Maschinen nach Pirmasens, die sie kurz vor dem Jahreswechsel abtransportiert hatte. Der mehr als drei Monate lange Winterschlaf der Baustelle soll dann vorbei sein. Laut Stadtverwaltung geht der Abriss des ehemaligen Warenhauses in der übernächsten Woche weiter. Auf dem Grundstück soll das sogenannte Schuhstadt-Center entstehen, eine Mischung aus Wohnanlage und gewerblich genutzten Flächen.