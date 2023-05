Als „die Fachfrau schlechthin, wenn es um Bildung, Schule und soziale Themen geht“, würdigte Oberbürgermeister Markus Zwick am Samstag das langjährige Engagement der Stadträtin Katja Faroß-Göller, die zwei Tage zuvor ihren 60. Geburtstag gefeiert hatte. Für ihren Einsatz wurde sie mit der Stadtehrenplakette in Gold ausgezeichnet. Seit 1989 und somit seit sieben Legislaturperioden ist die gebürtige Pirmasenserin ohne Unterbrechung Mitglied des Stadtrates.

Damit verbunden seien „unzählige Funktionen, die sie aktuell noch hat“ und eine ganze Reihe weiterer Aufgaben, denen sie in früheren Jahren nachgekommen war. „Fast in allen städtischen Gremien war sie schon vertreten“, sagte Zwick. Die Stadtehrenplakette in Gold und damit die höchste Auszeichnung der Stadt Pirmasens sei deshalb mehr als gerechtfertigt. „Für hervorragende Verdienste und in besonderer Würdigung der Persönlichkeit“ lautet der Urkundentext für Katja Faroß-Göller, deren konstruktive Kritik Zwick besonders schätze. „Sie schafft es, Kritik ganz charmant in einer Frage zu verpacken“, scherzte der OB, „aber genau dieses Feedback braucht man ja manchmal.“