Die Pirmasenser Katholiken feiern nach über acht Wochen coronabedingtem Aussetzen am Sonntag, 21. Februar, den ersten öffentlichen Gottesdienst. Die Messe beginnt einer Mitteilung der Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini zufolge um 10.30 Uhr in der Kirche St. Anton. Auch die Gemeinden St. Josef, Fehrbach, und St. Pirmin haben die Wiederaufnahme von öffentlichen Gottesdiensten beschlossen: St. Josef für Samstag, 27. Februar: 18.30 Uhr und St. Pirmin für Sonntag, 28. Februar: 9.15 Uhr. Wer teilnehmen will, muss sich bis spätestens Freitag, 12 Uhr, beim Pfarrbüroanmelden, Telefon 06331/7257740. Die Plätze in den Kirchen sind weiterhin begrenzt und nummeriert. Es gilt durchgängige Maskenpflicht (FFP2 oder medizinisch) und die Kontaktdaten aller Besucher müssen erfasst werden. Die Übertragung der Gottesdienste auf dem Youtube-Kanal der Pfarrei soll bis mindestens Ostern fortgesetzt werden. Dazu müssen die Besucher der gestreamten Gottesdienste – aktuell sind es die in St. Anton – vor dem Betreten der Kirche eine Einwilligungserklärung unterschreiben, mit der sie zustimmen, eventuell im Video zu sehen zu sein. Im hinteren Bereich der Kirche gibt es Plätze, die von den Kameras nicht erreicht werden.