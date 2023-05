Ein Unbekannter war am Freitag und Samstag im Pirmasenser Stadtgebiet unterwegs und stahl Katalysatoren, die er an Autos abtrennte. Das teilte die Polizei mit. Demnach schnitt der Täter zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Samstag, 13.20 Uhr, vermutlich mit einem Rohrschneider die Katalysatoren an vier Autos ab. Als Tatorte nennt die Polizei Arnulfstraße, Wildstraße, An der Priesterwiese und Charlottenstraße in Pirmasens. Der Sachschaden wird jeweils auf 150 Euro geschätzt. Wenige Tage zuvor waren in Zweibrücken mehrere Diebstähle von Katalysatoren bekannt geworden. Die Pirmasenser Polizei sucht nach Zeugen: Hinweise an die Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.