Am Montag um 19.30 Uhr versuchte ein Mann während der kurzfristigen Abwesenheit der Kassiererin eine Kasse in der Rossmann-Filiale in der Arnulfstraße zu stehlen. Darüber informierte die Polizei. Den Angaben zufolge sei es dem Mann aber lediglich gelungen, eine mittels Kabelbinder gesicherte Spendenkasse zu entwenden. Der Täter konnte von zwei Kunden und der Kassiererin auf dem Parkplatz der Wasgau-Filiale gestellt werden, heißt es weiter. Dort habe der Mann auf Nachfrage angegeben, dass er „Thomas Lübke“ heiße und in der Priesterwiese wohne. Er sei gerade erst aus dem „Knast“ entlassen worden und habe nichts gemacht. Dann verschwand der Mann, der nach Angaben der Polizei ein Holzregal bei sich trug, in ein unbekanntes Wohnhaus in der Winzler Straße. Eine genauere Täterbeschreibung und eine geschätzte Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.