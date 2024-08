Auf dem höchsten Hügel Winzelns werden im Logistikzentrum von Wasgau auf 30.000 Quadratmetern die Waren für alle Märkte gelagert, sortiert und kommissioniert. Selbst die Streitkräfte der USA werden von hier mit Obst und Gemüse versorgt.

Das Pirmasenser Finanzamt wird künftig einen Großteil seines Stroms selbst erzeugen. Aktuell läuft die Installation einer Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 80 Kilowattpeak. Der zuständige Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) will in Pirmasens noch weitere Anlagen realisieren.

Am Wochenende wird in Pirmasens das Schlabbeflickerfestival gefeiert. Was dem Besucher an drei Tagen gute Laune, gute Musik und Kulinarik bieten soll, kostet im Vorfeld viel Mühe und Schweiß. Die RHEINPFALZ hat sich den Aufbau der Hauptbühne sowie der Essensstände auf dem Exerzierplatz angeschaut.

Mit einem Freispruch endete für einen 57-jährigen Südwestpfälzer am Mittwoch ein Verfahren vor dem Amtsgericht Pirmasens. Er soll zwei bekannte Bundespolitiker im Internet beleidigt haben.

Die Bürgerinitiative für Natur- und Landschaftsschutz hat im Moosbachtal ein Paradies für Insekten geschaffen. Kurz nach der Abfahrt zur Pfälzerwald-Hütte entstand eine artenreiche Blühwiese. Auf dieser Fläche konnten durch die Bürgerinitiative zahlreiche geschützte und sogar stark gefährdete „Rote-Liste-Arten“ nachgewiesen werden.

Was sagt Verteidigungsminister Pistorius zum Thema Niederauerbach-Kaserne? Die Abgeordnete Angelika Glöckner hat ihn auf die Mängel am Bundeswehrstandort angesprochen.

Die DRK-Postagentur im Zweibrücker Bahnhof tritt in die Fußstapfen der Postbank, die bald schließt. Profitieren sollen nicht nur die Kunden, sondern auch das Personal eines anderen Geschäfts, das zumacht.