Würde es nach den Leitern Pirmasenser Schulen gehen, dann hätte man die Maskenpflicht noch bis Ostern gelten lassen können. Jetzt setzen sie auf Freiwilligkeit.

Ein Unternehmen, das in der Corona-Krise investierte und ein deutliches Umsatzwachstum erzielte, ist Dörr Kartonagen aus Pirmasens.

Die Kunden und Einzelhändler in der Zweibrücker Fußgängerzone fremdeln noch mit der neuen Maskenfreiheit.

Offenbar droht keine Gefahr: In Zweibrücken kommt nun doch kein nächtliches Glasverbot.

Wenn die Rechnung auf der Mülldeponie Mörsbach doppelt so hoch ausfällt wie gedacht.

Ausverkauft hieß es am Montagmorgen an den Dieselzapfsäulen der beiden Supermärkte in Bitsch. Treibstoffschnäppchenjäger aus Deutschland wollten vom französischen Preisvorteil profitieren.

Heimatgeschichte: Vor 100 Jahren wurde die Post in Hauenstein eröffnet. Sie steht für den Aufschwung des größten deutschen Schuhdorfes.