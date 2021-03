Wer über die Ostertage im Wald mal wieder richtige Waldhauskost genießen will, kann dies am Sonntag und Montag am Waldhaus Drei Buchen tun. Pächter Dietmar Beutel hat sich zu einem Mitnehmangebot entschlossen und will testen, ob sich Kartoffelsuppe to go rentiert. Beutel hat sich sogar eine Lösung für die Freunde einer alkoholhaltigen Schorle einfallen lassen.

„Wir probieren es mal so“, erzählt der Pächter der Pfälzerwaldhütte, der sich bei entsprechendem Erfolg eine Fortsetzung vorstellen kann, sofern das Wetter und die Corona-Statistik mitspielen. Seit November ist das Waldhaus geschlossen. Die Pacht habe er an den Verein weiterbezahlt. Bisher hatte Beutel keine Lust, am Waldhaus Bratwurst und Suppe zum Mitnehmen auszugeben, weil das ohne Alkohol einfach nicht funktioniere. Der ist laut Corona-Verordnung aber verboten.

„In der Pfalz keine Schorle zu verkaufen, ist für einen Gastronomen tödlich“, findet Dietmar Beutel. Im Waldhaus werde er über Ostern weiterhin gemäß den Corona-Bestimmungen keinen Alkohol verkaufen, versichert er. Beutel ist im Nebenerwerb aber noch Getränkehändler und bietet nun eine Lieferung auf Bestellung zwischen dem Waldparkplatz Kettrichhof und dem Waldhaus Drei Buchen an. Bier und Wein zum Mitnehmen für nach Hause werde dorthin geliefert. Ob die Kunden die Flasche Bier dann irgendwo im Wald leeren, ist der Corona-Verordnung egal. Bestellungen nimmt Beutel unter Telefon 0163/5586660 entgegen.

Am Waldhaus wird Beutel am Sonntag und Montag von 11 bis 17 Uhr nicht die ganze Speisekarte zum Mitnehmen anbieten. Bratwurst, Pommes, eine Kartoffelsuppe oder ein Chili con Carne werde es geben. Leberknödel to go aber nicht. Essen dürfen das die Wanderer nicht in oder an der Hütte sondern auf einem Baumstumpf in der näheren Umgebung.

Die jetzige Vorgehensweise sei mit dem Ordnungsamt so abgestimmt, versichert der Gastronom.