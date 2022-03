Pirmasens, Zweibrücken und der Landkreis Südwestpfalz haben mehrfach betont, dass sie enger kooperieren wollen – nicht zuletzt um eine drohende Einkreisung der beiden Städte abzuwenden. Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat den Kommunen nun dafür rund 667.000 Euro bewilligt.

Ob in der Produktion oder im Design: Wer in der Schuhbranche arbeitet, dem stehen viele Wege offen. Allerdings ist das vielen Schülern nicht bekannt. Die Unternehmen der regionalen Schuhindustrie haben deshalb zur Ausbildungsmesse geladen.

Dank Kerstin Bellmann wird Pirmasens an einigen rheinland-pfälzischen Realschulen wohl bald deutlich bekannter sein als zuvor. Sie ist Lehrerin an der Landgraf-Ludwig-Realschule plus und Mitautorin des Schulbuchs „Praxis Sozialkunde“. Darin erklärt Bellmann Jugendlichen die Grundlagen der Demokratie – anhand von Beispielen aus der Stadt Pirmasens.

Corona ist immer noch ein Thema. Bei den Stadtwerken Zweibrücken, in den Kliniken und bei der Polizei dünnt das Virus den Personalstand aus.

Wie es mit dem ehemaligen Brauereigelände in Zweibrücken weitergeht.

RHEINPFALZ-Chefredakteur Michael Garthe gibt bekannt, wer neue stellvertretende Leiterin der Lokalredaktion Zweibrücken wird.

Unsere Kolumnistin Sigrid Sebald weiß, dass es mit dem Sich-Benehmen in elitären Kunstausstellungen manchmal so eine Sache ist.

Im neuen „Wasgau-Laden“ in Bundenthal gibt es in einer ehemaligen Gaststätte vakuumierte Pfälzer Spezialitäten zum Erwärmen für daheim.

In Leimen wird ein Neubaugebiet geplant. Wer dort bauen möchte, muss womöglich tief in die Tasche greifen.