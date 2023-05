Die Kinderkrippe „Klitzeklein“ in der Zweibrücker Canadasiedlung wird am 31. August für immer geschlossen. Die Stadt verspricht den betroffenen Familien ortsnahen Ersatz.

Die Gespräche in Sachen Kita-Finanzierung auf Landesebene sind gescheitert. Die Stadt Pirmasens und kirchliche Träger sind entsetzt, weil sie jetzt genau da sind, wo sie nicht hinwollten. Aber einen Schuldigen haben sie schon.

Mit Michelle Schmidt aus Dellfeld ist die protestantische Pfarrstelle Zweibrücken-Mitte in der Röntgenstraße wieder besetzt. Damit ist das Dekanat mit drei Pfarrern wieder komplett.

Am Freitag feierte Manfred Schenk seinen 75. Geburtstag. Der Pirmasenser Bauingenieur hat in seinem Berufsleben viele Projekte verwirklicht, manche auch gegen Widerstände. Aufhören will er nicht.

Am Sonntag veranstalten Reliquienreiter, Kutschenfahrer und Ponyreiter eine Prozession quer durchs Mühlental. Startpunkt ist die gotische Kirche in Labach.

Dieser Waschsalon ist einmalig. Nicht nur in Pirmasens, nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern laut Einrichtungsleiterin Michaela Andre in ganz Deutschland“.

Seine Ausreden waren schlecht, die Vorwürfe schwer. Und es war nicht das erste Mal, dass ein Pirmasenser mit Kinderpornos erwischt wurde. Dafür muss er jetzt ins Gefängnis.

Gerade mal noch drei Monate, dann geht die fast 65-jährige Geschichte des Hauensteiner Karmelklosters zu Ende. Dann schließt sich ein Kreis.

Vor allem die Pandemie hat dazu beigetragen, das Zuhause verstärkt als Wohlfühl-Oase auszustatten. Etwa mit Whirlpool oder Schwimmbecken. Ein Trend, auf dem junge Südwestpfälzer ein neues Geschäft aufbauen.